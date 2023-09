Ucraina, Cuba: i nostri cittadini liberi di arruolarsi con Mosca

L'ambasciatore di Cuba in Russia, Julio Antonio Garmendia Peña, ha affermato che il suo governo non impedirà ai cittadini cubani di arruolarsi nell'esercito russo e di combattere in Ucraina. Lo riportano i media americani.

"Non abbiamo nulla contro i cubani che vogliono semplicemente firmare un contratto e partecipare legalmente a questa operazione con l'esercito" di Mosca, ha detto ieri Peña all'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. "Ma ci opponiamo all'illegalità e a operazioni che con la legalità non hanno nulla a che fare", ha aggiunto.

La dichiarazione di Peña fa seguito a un rapporto del 4 settembre secondo cui le autorità cubane avrebbero scoperto un giro di traffico di esseri umani volto a reclutare cubani per la guerra della Russia contro Kiev. In risposta, il Ministero degli Esteri cubano ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Cuba "ha una posizione storica ferma e chiara contro il mercenarismo" e che "Cuba non fa parte della guerra in Ucraina".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA