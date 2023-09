Trump, l'idea della prigione non mi tocca affatto

L'idea della prigione "non mi tocca affatto": così Donald Trump in una intervista tv concessa a Megyn Kelly, 8 anni dopo il loro celebre scontro.

"Joe Biden? No, non è per niente troppo vecchio, è gravemente incompetente", ha quindi affermato l'ex presidente, sostenendo che alcune persone sono state "fenomenali" e grandi leader anche nei loro 80 anni, come Churchill, mentre altre perdono colpi "a 40 e 50 anni". Un commento che sembra voler neutralizzare eventuali obiezioni anche sulla sua età (77 anni, contro gli 80 di Biden).

Il tycoon ha quindi parlato anche di sua moglie. "Riesci a credere che non abbiano mai messo Melania sulla copertina di Vogue dopo che sono entrato in politica? Ma ci hanno messo Karine Jean-Pierre (la portavoce della Casa Bianca, ndr). E' cosi' triste, ma a lei non interessa", ha detto all'ex anchor di Fox Megyn Kelly, con cui aveva litigato dopo che l'aveva messo sotto accusa per come trattava le donne.

Trump ha risposto anche sulla natura elusiva della moglie, che da tempo non appare nella sua campagna né lo ha mai accompagnato alle udienze giudiziarie. "Penso che parte della bellezza sia quel mistero", ha spiegato. "Non ha bisogno di essere là fuori (per essere intervistata). Ha fiducia. Ha molta fiducia in se stessa", ha risposto quando Kelly ha chiesto cosa la gente fraintendesse riguardo a sua moglie.



