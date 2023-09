Monitoraggio Covid, +44% casi, "vaccinare i fragili"

Salgono secondo il bollettino settimanale Covid i casi in Italia: il dato al 13 settembre ne segna 30.777, rispetto ai 21.316 della scorsa settimana (+44%).

L'incidenza sale a 52 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 36 della scorsa settimana. Sale l'occupazione dei letti in Area medica: dal 3 al 3,8% con un totale di 2.378 ricoverati. Salgono lievemente anche le terapie intensive (0,9% rispetto allo 0,6%)della precedente rilevazione) con 76 persone. "In considerazione della situazione epidemiologica", si legge nel documento, si suggerisce di rafforzare le misure di protezione e prevenzione, come la vaccinazione ai fragili.



