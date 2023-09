Meloni, missione Ue per fermare arrivi, anche navale

Gli arrivi dei migranti si fermano" con "una missione europea anche navale se necessario, in accordo con le autorità del Nordafrica, per fermare la partenza dei barconi". Così in un video diffuso da Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui migranti. Bisogna poi "verificare in Africa chi ha diritto o meno all'asilo, accogliere in Ue solo chi ne ha effettivamente diritto secondo le convenzioni internazionali e parallelamente lavorando con investimenti seri allo sviluppo"



