Mattarella, la mafia non spense motore riscatto di Don Puglisi

"I killer mafiosi uccisero don Pino Puglisi con vigliaccheria e ferocia, tendendogli un agguato mentre la sera tornava nella sua casa, sempre aperta a chi aveva bisogno. Ma ciò che la mafia voleva ottenere con quel brutale assassinio - eliminare un simbolo, spegnere un motore del riscatto sociale del quartiere Brancaccio e di Palermo - non l'ha conseguito". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio all'Osservatore Romano in occasione del 30° anniversario dell'assassinio di don Pino Puglisi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA