L'Irlanda multa Tik Tok per 345 milioni

La Commissione per la Protezione dei Dati (dpc) irlandese ha multato Tik Tok per 345 milioni di euro, è la decisione finale dopo la chiusura dell'indagine sul periodo tra il 31 luglio e il 31 dicembre 2020 "in relazione al trattamento dei dati personali relativi agli utenti minori". "Pur rispettando l'autorità della dpc, non siamo d'accordo sulla decisione, in particolare sull'importo della sanzione. Le criticità sollevate dall'autorità irlandese si concentrano su alcune impostazioni e funzionalità presenti in app tre anni fa e che abbiamo modificato ben prima dell'avvio dell'indagine, come l'impostazione dei profili degli utenti sotto i 16 anni privati di default" spiega un portavoce di TikTok.



