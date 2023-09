Lavrov, 'pronti a parlare con inviato Papa su Ucraina'

"L'inviato del Papa per l'Ucraina ha in programma un viaggio a Mosca" e le autorità russe sono "pronte" a parlare con lui. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov citato dalle agenzie russe.

"Gli sforzi del Vaticano stanno continuando e il suo inviato verrà nuovamente" a Mosca, ha detto Lavrov, senza citare il nome del cardinale Matteo Zuppi, che ha effettuato una prima missione in Russia lo scorso giugno, ma non era stato ricevuto né dal presidente Vladimir Putin né dal ministro degli Esteri.

Mosca rimane pronta a "rispondere a tutte le proposte serie", ma la palla per organizzare negoziati è "nel campo ucraino", ha aggiunto Lavrov, parlando a una tavola rotonda sulle possibilità di una soluzione del conflitto.



