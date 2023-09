Istat rivede stime inflazione, ad agosto prezzi +5,4%

L'Istat rivede al ribasso le stime preliminari sull'inflazione ad agosto. Nel mese si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (nic), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,3% su base mensile e del 5,4% su base annua, da +5,9% nel mese precedente (la stima preliminare era +5,5%). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa) registrano un ulteriore rallentamento in termini tendenziali (da +10,2% a +9,4%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto subiscono un'accelerazione (da +5,5% a +6,9%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA