Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,74%)

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in rialzo, seguendo l'accelerazione degli indici azionari statunitensi e in attesa delle nuove indicazioni dalla economia cinese, con i dati dal mercato del lavoro e le vendite al dettaglio.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,74% a quota 33.412,37, aggiungendo 244 punti.

Sul mercato valutario lo yen prosegue la fase di indebolimento sul dollaro, a 147,30, mentre si apprezza a 156,80 sull'euro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA