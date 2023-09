Borsa: l'Asia cresce con i titoli tecnologici, debole la Cina

Ultima seduta della settimana nettamente positiva per le Borse asiatiche e dell'area del Pacifico, con la controtendenza dei mercati cinesi appesantiti dagli ennesimi segnali di debolezza del settore immobiliare.

I listini sono stati generalmente sostenuti dai titoli tecnologici grazie al boom al Nasdaq di Arm, controllato dalla giapponese SoftBank, con Tokyo in rialzo dell'1,2% nell'indice Nikkei 225.

In crescita di un punto Hong Kong, mentre Shanghai e Shenzhen si muovono sotto la parità. Bene anche Seul, in aumento finale dell'1,1%, con Sidney cresciuta dell'1,2%.

Leggermente positivi i future sull'avvio dei mercati europei.





