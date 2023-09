La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo in scia ai guadagni di Wall Street e in attesa dei dati macro cinesi di agosto su produzione industriale, vendite al dettaglio e occupazione: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,59%, a 18.154,01 punti. Il Composite di Shanghai sale dello 0,23% a 3.133,59 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,17% a quota 1.920,29.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA