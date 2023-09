Ue, 'su Lampedusa in contatto con Meloni, pronti ad aiuti'

La situazione attuale della migrazione "ci sottolinea una volta ancora le sfide che abbiamo e gli sforzi che dobbiamo mettere in campo. Su Lampedusa la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è in contatto con la premier Giorgia Meloni e questa mattina la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson ha sentito il ministro Piantedosi per una valutazione della situazione e per vede come l'Ue possa fornire aiuti. Noi supportiamo l'Italia a un livello operativo e finanziario. E siamo pronti a supportare l'Italia". Lo ha spiegato la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA