Scoppia caldaia in una scuola primaria a Milano, 265 evacuati

Scoppio di una caldaia nella scuola di via degli Anemoni a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 9.30.

Nessun ferito in seguito all'esplosione, ma circa 240 bambini, oltre a 25 persone tra docenti e personale scolastico, sono stati fatti evacuare. Gli operatori del distaccamento di via Sardegna ha subito provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'edificio. Gli studenti non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in atto.



