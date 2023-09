Ryanair attacca l'Enac, su prezzi dice il falso, Di Palma lasci

Ryanair chiede al presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma "di assumersi la responsabilità (per il falso rapporto prodotto dall'Enac e presentato al governo italiano sul prezzo dei biglietti aerei) e dimettersi dall'Ente". Lo si legge in una nota in cui la compagnia sottolinea "i molteplici errori nel rapporto, tra cui false affermazioni su biglietti aerei (inesistenti) da 1.000 euro, false affermazioni su algoritmi inesistenti relativi a telefoni cellulari, geolocalizzazioni o browser Internet e false affermazioni su regimi di oligopolio nel mercato italiano".





