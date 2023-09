Proteste a Teheran, il 16 è l'anniversario morte di Mahsa

Nella notte in alcuni quartieri di Teheran i residenti hanno intonato slogan contro la Repubblica islamica dalle proprie case mentre si avvicina l'anniversario delle proteste antigovernative esplose il 16 settembre dell'anno scorso in seguito alla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che perse la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava correttamente il velo. Lo rende noto Bbc Persian mostrando sul proprio sito alcuni video dove si sentono grida di protesta provenire da alcune abitazioni.



