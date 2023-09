Migranti: Eliseo, Macron come il Papa è per la soluzione europea

La situazione migratoria che "conosciamo in questo momento non fa che confermare l'interesse" degli imminenti incontri per il Mediterraneo a Marsiglia e la visita del Papa in città il 22 e 23 settembre: è quanto affermano fonti dell'Eliseo, sottolineando la "convergenza" tra Francesco e Macron sulla necessità di "un approccio europeo" alla questione migratoria oltre che un rafforzamento delle relazioni con i Paesi di partenza, sulla scia dei recenti accordi con la Tunisia. "Credo che questi incontri di Marsiglia siano utili in questo momento e sia utile che il Papa e il presidente possano parlare insieme di questo tema", aggiungono.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA