"Obiettivo del nostro governo rimanere in carica per molti anni, cosa inusuale in Italia, a differenza dell'Ungheria. Il nostro governo ha come priorità assoluta il numero di nascite, il sostegno alle famiglie. Per un futuro che sia migliore del presente". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Budapest Demographic Summit.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA