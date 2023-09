Meloni a Budapest per il Demographic Summit, abbraccia Orban

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Museo delle belle arti di Budapest per partecipare al Demographic Summit. Accompagnata dal ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, la premier è stata accolta dalla presidente dell'Ungheria, Katalin Novak.

Meloni e Novak si sono intrattenute in un salone del museo, prima di intervenire al panel Family is the key to security, assieme al primo ministro ungherese, Viktor Orban, il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, e al vice presidente della Tanzania, Philip Isdor Mpango.

Dopo uno spettacolo di balli folcloristici, i lavori sono stati aperti dalla benedizione dei vertici delle chiese di Ungheria, quella ortodossa siriaca, quella cattolica, quella riformata protestante, quella evangelica-luterana e la congregazione ebraica.

Si sono salutati con un abbraccio il primo ministro ungherese Viktor Orban e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier ha fatto il suo ingresso nel salone del Museo delle belle arti dove si svolge l'evento accolta dall'applauso della platea. Prima di prendere posto in prima fila c'è stato il saluto fra Meloni e Orban, una stretta di mano e un abbraccio.





