Lollobrigida, mai registrata una serenità come in questo governo

"Credo che nella storia repubblicana, almeno negli ultimi 30 anni, una serenità come in questo governo non si sia mai registrata". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo a una domanda sulla tenuta del governo, a margine del Forum Risorsa mare, oggi a Trieste.

"C'è un programma che ci aiuta - ha spiegato - nel senso che noi, a differenza degli ultimi governi, abbiamo sottoposto agli italiani un programma e abbiamo chiesto loro se volevano quella strada e chi l'ha sottoscritto, gli italiani che ci hanno votato ma anche le forze politiche che lo hanno redatto, sono impegnati a percorrere una strada con una rotta tracciata. Ed è per questo che le fibrillazioni le leggiamo solo sui giornali, ma non le registriamo né all'interno del Cdm né all'interno del Parlamento".

"Per quanto i nostri detrattori e qualche gufo tentino di dimostrare il contrario - ha concluso - credo che questo governo lavorerà bene per questi 5 anni e, se gli italiani lo vorranno, anche oltre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA