Lollobrigida, Draghi è una risorsa per l'Italia

"Una persona come Mario Draghi è una risorsa per l'Italia, quello che noi contrastavamo era il governo Draghi, che era frutto di un'alchimia di palazzo e non della volontà popolare". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo, a margine del forum Risorsa mare, a una domanda sui nuovi incarichi europei per l'ex premier.

"Abbiamo sempre considerato Mario Draghi una persona degna di rispetto -ha puntualizzato il ministro - con il quale abbiamo collaborato dimostrando che una forza politica, all'epoca Fdi era all'opposizione, potesse essere corresponsabile sul piano internazionale anche delle scelte del governo sostenendole sempre fuori dai nostri confini. Un atteggiamento che noi ci aspetteremo da tutti e che invece alcuni partiti dimostrano di non sapere gestire, se vogliamo usare un eufemismo".

A chi gli chiedeva se Draghi fosse meglio di Gentiloni, Lollobrigida ha risposto: "Per quanto mi riguarda, con tutto il rispetto per il commissario Gentiloni, Draghi forse viaggia su un altro livello".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA