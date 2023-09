Libia: sindaco Derna, servono squadre per recupero corpi

A Derna servono esperti per recuperare i corpi delle vittime delle inondazioni: lo ha dichiarato il sindaco della città libica alle prese con le devastanti conseguenze della tempesta Daniel, mentre i servizi di soccorso lanciano un appello per un maggior numero di sacchi salma.

Gli aiuti internazionali stanno lentamente iniziando a raggiungere la città portuale, dove si teme che siano morte circa 20.000 persone.

"Abbiamo effettivamente bisogno di squadre specializzate nel recupero dei corpi", ha detto il sindaco di Derna, Abdulmenam al-Ghaithi. "Temo che la città venga contagiata da un'epidemia a causa del gran numero di corpi sotto le macerie e nell'acqua", ha aggiunto.

Da parte sua, il direttore della squadra di soccorso, Lutfi al-Misrati, ha dichiarato ad Al Jazeera: "Abbiamo bisogno di sacchi per cadaveri".



