Kiev, riconquistato villaggio Andriivka, esercito smentisce

L'Ucraina ha annunciato di aver riconquistato il villaggio di Andriivka, a sud di Bakhmut, sul fronte orientale e punto strategico per la controffensiva.

"Andriivka è nostra", ha annunciato su Telegram il vice ministro della Difesa ucraino Ganna Maliar, aggiungendo che i combattimenti continuano in questo settore e nelle aree circostanti, vicino a Bakhmut.

Ma la terza Brigata d'Assalto Separata dell'esercito di Kiev ha smentito le affermazioni del vice ministro della Difesa ucraina Ganna Maliar sulla riconquista di Andriivka definendole "false e premature". "Nelle aree di Kleshcheevka e Andriivka continuano combattimenti seri e pesanti. Tali dichiarazioni sono dannose, rappresentano una minaccia per la vita del personale e danneggiano la missione", afferma la Terza brigata citata dalla Ukainska Pravda.



