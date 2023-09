Blitz a Caivano, sequestrate droga e armi

Cocaina e hashish, armi e relativo munizionamento, denaro contante nonché impianti di videosorveglianza con telecamere poste a vigilanza di locali ed aree esterne: è quanto hanno sequestrato le forze dell'ordine nel corso di un'operazione ad 'alto impatto' che si è svolta all'alba di oggi al Parco Verde di Caivano e che ha visto impegnati 400 uomini delle forze dell'ordine.

Sono stati effettuati controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili. Ma è stato anche avviato un censimento dei circa 700 appartamenti del Parco Verde per la verifica dei titoli autorizzativi.

In particolare, sono state identificate 79 persone, controllati 149 veicoli, di cui 12 sequestrati, sanzionato amministrativamente il titolare di un bar per mancata esposizione della tabella orari e contestate 46 violazioni del Codice della Strada.



