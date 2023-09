Taylor Swift domina Mtv VMA con 9 premi, Best Rock ai Maneskin

Taylor Swift domina i Mtv Video Music Awards 2023 e con 9 statuette consolida il suo posto nella storia dello show. L'artista ha conquistato il maggior numero di vittorie in una sola notte e si posiziona al secondo posto per numero di vittorie complessive. Taylor Swift ha vinto nella categoria Album dell'anno (Midnights), Video dell'Anno (Anti-Hero), Artista dell'Anno, Canzone dell'Anno (Anti-Hero), Best Pop (Anti-Hero), Miglior regia (Anti-Hero), Miglior Fotografia (Anti-Hero), Migliori effetti visivi (Anti-Hero), Show dell'estate.

Orgoglio anche per l'Italia con i Måneskin che si confermano e vincono per il secondo anno il premio Best Rock per il singolo The Loneliest.

Tra gli altri premi assegnati, ad Ice Spice quello come Best New Artist, a Karol G e Shakira quello per Miglior Collaborazione, a Nicki Minaj per Miglio Hip-Hop, a SZA per Miglior R&B, a Lana Del Rey ft. Jon Batiste per Best Alternative. Best Latin ad Anitta, Best K-Pop a Stray Kids, Best Afrobeats a Rema & Selena Gomez, Miglior coreografia alle Blackpink che sono anche Gruppo dell'anno.

Le repliche sottotitolate dello show andranno in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) il 13 settembre alle 22, il 15 settembre alle 23.55 e il 17 settembre alle 7.35, su MTV Music (canale Sky 132 e 704) il 13 settembre alle 22 con la replica del pre-show e alle 23.30 lo show integrale, il 14 settembre alle 12.00, il 15 settembre alle 22.00, il 16 settembre alle 19.00 e il 17 settembre alle 13 e su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle 23.

Gli MTV VMAs 2023 saranno disponibili in streaming anche su Paramount+ dal 15 settembre.



