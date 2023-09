Spagna:respinto un ricorso del Pp contro la legge sull'eutanasia

La Corte Costituzionale spagnola ha respinto un ricorso presentato dal gruppo parlamentare del Partito Popolare contro la legge sull'eutanasia, approvata nel 2021 per garantire l'accesso a questo diritto. Lo si apprende da una nota ufficiale.

La corte, con il voto a favore della maggioranza dei suoi membri, ha respinto il ricorso del Pp con argomenti simili a quelli utilizzati per un analogo ricorso presentato a suo tempo dagli ultraconservatori di Vox: secondo i giudici della Consulta iberica, "l'eutanasia o la prestazione di aiuto per morire trova fondamento in alcuni valori, principi e diritti fondamentali sanciti dal testo costituzionale".

Attualmente, la Corte Costituzionale spagnola è composta da una maggioranza di membri considerati comunemente di tendenza progressista.



