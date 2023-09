Il leader nordcoreano Kim Jong-un, nel brindisi durante la cena ufficiale con Vladimir Putin, si è detto sicuro che la Russia riporterà "una grande vittoria" in Ucraina in quella che ha definito "una lotta sacra per punire l'accozzaglia del Male che vuole l'egemonia e nutre illusioni di espansione". Lo riferisce la Tass.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA