Ex Whirlpool: sindacati, entro il 31 ottobre tutti assunti

Si e' concluso il tavolo Tea Tek, ex Whirlpool di Napoli, al Mimit, con i sindacati che hanno espresso "soddisfazione" sulla trattativa. "Le prospettive sono positive, entro il 31 ottobre l' azienda assumerà tutti i 312 lavoratori", ha detto D'Antonio Luigi di Fim Cisl, uscendo dal Mimit, aggiungendo che "il piano industriale é passato da 28 a 50 milioni". "Questa vertenza si è chiusa positivamente, oggi abbiamo ratificato quanto emerso già nel tavolo associazione industriale di Napoli", ha aggiunto Rosario Rappa della Fiom Cgil, spiegando che per quanto riguarda gli investimenti "si parla anche di 60-70 milioni, sulla base anche di un intervento di Invitalia, che si sta per concretizzare". Adesso "si tratta adesso semplicemente di ratificare attraverso un accordo le assunzioni e poi la richiesta di cassa integrazione", ha specificato Rappa. Per Gianluca Ficco, segretario nazionale di Uilm, l'accordo deve avere anche "un valore giuridico".

"Abbiamo troppe promesse da troppo tempo, confidiamo che questa sia la volta buona" ha proseguito, "siamo abbastanza soddisfatti ma lo saremo del tutto solo quando quell'accordo sarà siglato, perché la naspi scade ad ottobre", ha concluso l'esponente sindacale.



