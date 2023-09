Si apre in calo la seduta di scambi sulle maggiori piazze europee. La Borsa di Londra in avvio cede lo 0,13%, Francoforte lo 0,4% e Parigi lo 0,39%, debole anche Milano (-0,4%) . L'attenzione è ai dati americani sui prezzi al consumo ma il mercato risente anche dei timori di un'inflazione che ancora morde in Europa e della chiusura debole di Wall Street nella notte.



