Un portavoce del ministero dell'Interno tedesco ha confermato che le procedure di selezione dei richiedenti asilo che arrivano in Germania dall'Italia nell'ambito del "meccanismo di solidarietà volontaria" sono state interrotte come anticipato ieri dal sito del quotidiano Die Welt ma potranno riprendere "non appena" torneranno ad esserci trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del regolamento di Dublino.



