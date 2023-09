'A Sebastopoli colpo storico, fuori uso nave e sottomarino'

A Sebastopoli, in Crimea, la grande nave da sbarco russa Minsk è stata distrutta, colpito il sottomarino Rostov sul Don: "Se una grande nave anfibia russa era stata già colpita altre volte, la distruzione di un sottomarino invece è un fatto unico destinato a passare alla storia, poiché l'Ucraina non ha capacità per combattere i sottomarini russi. Il sottomarino stesso è un obiettivo estremamente complesso poichè un attacco richiede tutta una serie di mezzi, tra cui navi antisommergibili, aerei ed elicotteri, nonché sottomarini propri. Ma in Ucraina semplicemente non esiste nulla di tutto ciò", ha commentato Defense Express, citato da Unian. Intanto il portavoce dell'intelligence militare di Kiev Andriy Yusov ha affermato: "Si tratta di un danno significativo. Ora possiamo dire che, con alta probabilità, il sottomarino e la nave non possono essere ripristinati".

Nel pomeriggio la nave Minsk era ancora in fiamme, riferiscono i media ucraini postando le immagini.



