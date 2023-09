Varsavia proroga divieto d'importazione di cereali ucraini

Il governo polacco ha annunciato oggi che prorogherà unilateralmente il divieto di importazione di cereali ucraini oltre il 15 settembre, data fissata da Bruxelles. "Qualunque sia la successiva decisione della Commissione, non apriremo le frontiere ai cereali ucraini dopo questa data", si legge in un comunicato stampa del governo.

L'Ucraina ha risposto a stretto giro annunciando di essere pronta a portare la Polonia davanti all'Omc (Organizzazione mondiale del commercio) per chiedere un risarcimento.

Kiev ha accusato Varsavia, nonostante sia uno stretto alleato di Kiev, di "populismo politico in vista delle elezioni parlamentari" previste a metà ottobre in Polonia: il primo ministro ucraino Denys Chmygal ha scritto su X che "l'Ucraina sarà costretta a rivolgersi all'arbitrato dell'Omc".



