Ucraina: Onu, 9.614 civili uccisi da inizio guerra

Almeno 9.614 civili sono stati uccisi e altri 17.535 sono rimasti feriti nel conflitto in Ucraina dall'inizio dell'invasione del Paese da parte della Russia il 24 febbraio 2022: lo ha reso noto l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), come riporta il Kyiv Independent.

Nei primi 10 giorni di settembre, sottolinea l'Ohchr, sono stati uccisi 55 civili, inclusa una bambina, e altri 237 sono rimasti feriti.

I dati includono 47 persone uccise nel territorio controllato dall'Ucraina e 8 uccise nei territori occupati.



