Dopo giorni di silenzio, il re del Marocco Muhammad VI è arrivato a Marrakech per fare visita ai terremotati feriti, ricoverati in un ospedale della città. Lo riferiscono i media statali. Dalla notte del sisma, il sovrano non si era ancora fatto vedere per mostrare vicinanza ai suoi sudditi.



