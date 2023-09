Seduta incerta per le Borse europee, con gli investitori alla finestra in attesa di conoscere il dato di domani sull'inflazione americana e le decisioni della Bce sui tassi giovedì. Londra ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,41% mentre Francoforte e Parigi hanno ceduto, rispettivamente, lo 0,54% e lo 0,35%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA