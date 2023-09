Usa, continueremo a imporre sanzioni contro Corea Nord

Gli Stati Uniti "monitoreranno con attenzione" l'incontro tra Kim Jong Un e Vladimir Putin e avvertono Pyongyang che "la vendita o l'invio di armi a Mosca viola diverse risoluzioni dell'Onu". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, in una conferenza stampa annunciando che Washington continuerà a imporre sanzioni contro la Corea del Nord.

Il portavoce del dipartimento di Stato ha ribadito che l'incontro con Kim dimostra che "Putin è costretto a supplicare per avere armi" perché è in difficoltà nella sua guerra contro l'Ucraina.



