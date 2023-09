"Il Governo italiano segue con attenzione le conseguenze delle alluvioni in Libia. Siamo in contatto con le autorità libiche per valutare il tipo di aiuti da inviare subito al popolo libico. Al momento non ci risultano italiani coinvolti". Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.



