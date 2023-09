Renzi, in politica non c'è gratitudine, rispetto chi lascia

"Stiamo finalmente facendo i congressi: non possiamo continuare a nominare ministri e deputati senza democrazia interna. Qualche amico che non condivide" "ha annunciato di lasciare Iv". Così il leader di Iv Matteo Renzi nella enews. "Non chiedo riconoscenza" perché "so benissimo che la gratitudine non è una categoria della politica", anzi "chiedo il massimo rispetto per tutte e tutti quelli che se ne sono andati e se ne andranno", "e chiedo di accogliere con entusiasmo i nuovi arrivi. Dopo le politiche eravamo 14 parlamentari, ora siamo 15. Avevamo 10 consiglieri regionali, oggi sono 15. Abbiamo raddoppiato gli iscritti", aggiunge.



