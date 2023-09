Oppenheimer si conferma in vetta agli incassi del weekend

Oppenheimer, a tre settimane dall'uscita, mantiene la prima posizione nella classifica Cinetel. Il film di Christopher Nolan, con i 2,5 milioni del weekend, ha superato i 22,5 milioni di incasso totali e mantiene - seppure a fatica - ancora a distanza le nuove uscite, l'horror-thriller The Nun II al secondo posto con 2,4 milioni, e l'assalto dei film presentati a Venezia, il Leone d'Argento per la regia Io Capitano di Matteo Garrone che, in 4 giorni in sala, ha guadagnato 374mila euro.

Il resto della classifica non presenta particolari sorprese: scivola al quarto posto il terzo capitolo della saga The Equalizer, Senza tregua con con Denzel Washington ritiratosi in un paesino della Sicilia. Il film, alla seconda settimana di programmazione, ha incassato 357mila euro per un totale di quasi 1,5 milioni. Quinta piazza, in salita, per Jeanne du Barry - La favorita del re di Maiwenn con Johnny Depp, con 308mila euro e un totale in 15 giorni di poco più di un milione.

Precipita dal terzo al sesto posto il cartoon Tartarughe Ninja caos mutante di Jeff Rowe e Kyler Spears, basato sull'omonima serie a fumetti ideata nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird: 284mila euro e un risultato complessivo di 1,2 milioni. Dopo otto settimane in sala, Barbie attrae ancora 265mila spettatori e porta il totale a 31,5 milioni.

Ottava posizione per La casa dei fantasmi con 216mila euro, davanti alla new entry Il più bel secolo della mia vita con 131mila euro. Chiude la top ten la commedia di Liliana Cavani L'ordine del tempo che perde tre gradini e incassa 96mila euro.

Nel weekend l'incasso è stato di 7.371.816 euro con un -10% rispetto al weekend precedente e +216,66% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



