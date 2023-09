"Oggi ricordiamo le 2.977 vite preziose che ci sono state rubate l'11 settembre e riflettiamo su tutto ciò che è andato perduto nel fuoco e nella cenere quella mattina". Lo ha scritto su X Joe Biden in occasione del 22esimo anniversario degli attentati.

"Quel giorno è cambiata la storia americana ma ciò che non può - e non cambierà mai - è il carattere di questa nazione", ha sottolineato il presidente Usa.



