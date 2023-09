The Nun 2 in vetta al botteghino Usa, Barbie al quinto posto

Negli Usa è già autunno.

Almeno a giudicare dai botteghini, che mettono in soffitta il rosa scintillante di Barbie e inaugurano la stagione degli horror. Primo in classifica tra i film più visti al cinema è infatti The Nun 2, che incassa 32,6 milioni di dollari. La suora demoniaca della Warner Bros doppia più che agevolmente Denzel Washington nei panni dell'ombroso giustiziere protagonista di The Equalizer 3, spodestandolo dal primo gradino del podio.

Nel secondo fine settimana nelle sale, l'ultimo capitolo del thriller d'azione diretto da Antoine Fuqua guadagna oltre 12,1 milioni di dollari, per un totale di 61,9 milioni di dollari di incasso domestico. A livello globale, il sequel portato in sala dalla Sony ha superato 107,7 milioni di dollari.

Ma negli ultimi tre giorni, il doppio degli americani ha preferito i brividi di The Nun 2 di Michael Chaves, riuscito sequel dell'horror movie cominciato nel 2018 come spin off di The Conjouring e subito diventato un film di culto. Questo secondo capitolo, sebbene impressionante, non è riuscito a eguagliare il record stabilito dal suo predecessore, che debuttò con 53,8 milioni di dollari nel 2018.

Anche al terzo posto della classifica c'è un sequel di una saga molto amata dai botteghini, in questo caso si tratta di una commedia, però. Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, altra nuova uscita del fine settimana, debutta con 10 milioni di dollari. Il film è stato scritto e diretto da Nia Vardalos, che recita anche al fianco di John Corbett. Focus Features distribuisce il film in Nord America, mentre Universal Pictures lo porterà all'estero (in Italia il 5 ottobre).

Jawan, un thriller d'azione indiano in lingua hindi, si è classificato al quarto posto con 6,2 milioni di dollari. Nel film recita la star di Bollywood Shah Rukh Khan nel doppio ruolo di padre e figlio.

Barbie chiude la top five delle migliori performance nelle sale Usa, dopo aver dominato il box office dal 21 luglio, e incassa 5,9 milioni di dollari (totale domestico di 620,5 milioni di dollari). L'estate è finita.



