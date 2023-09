Il russo Daniil Medvedev (numero 3 Atp) ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del ranking mondiale, e ha raggiunto la finale degli Us Open. Il punteggio finale è stato 7-6, 1-6, 6-3, 6-3. Il match di semifinale è stato molto combattuto e ricco di colpi spettacolari da ambo le parti. Ora Medvedev affronterà il serbo Nole Djokovic (2 Atp) per la vittoria nello slam di New York.





