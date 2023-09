Terremoto del 6,8 in Marocco, buio a Marrakech

Una forte scossa di terremoto si è verificata alle 22,45 in Marocco. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una magnitudo del 6.8. A Marrakech è andata via la luce.

Attimi di panico si sono avuti in tutto il Marocco per la scossa di terremoto che ha scosso la città e il Paese. Le prime rilevazioni sul posto confermano che il sisma ha avuto una magnitudo del 6,8, a una profondità di 10 chilometri, con epicentro non molto lontano dalla città imperiale.

A Marrakech vistose crepe si sono aperte nel campanile della chiesa cattolica nella parte nuova della città. Le linee telefoniche sono interrotte, e gran parte della città è ancora al buio.



