Polizia e strade chiuse, New Delhi blindata per il G20 al via

Polizia ad ogni angolo e strade deserte, quasi tutte chiuse al traffico nel centro: all'alba si presentava quasi come una città fantasma New Delhi, blindata per l'inizio del G20 in scena oggi e domani al Bharat Mandapam, il centro convegni dove iniziano ad arrivare i leader per il summit.

Il consueto caos della metropoli ha lasciato posto a un surreale silenzio, rotto dalle poche auto in giro lungo le arterie principali, dove si può viaggiare solo se muniti di badge, mentre vari branchi di cani randagi possono vagare indisturbati da un marciapiede a un altro. Dopo le 7.30 sono state sospese anche le navette bus organizzate per trasportare la stampa dallo stadio Jawaharlal Nehru fino al media centre, allestito a poche centinaia di metri dalla sede del summit.





