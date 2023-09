Urso, sostegno su benzina e bollette, focus su meno abbienti

Le bollette sono "all'attenzione del governo così come sull'aumento dei prezzi dei carburanti, con il ministro Giorgetti e con gli altri ministri competenti, avremo un confronto per capire e scegliere come intervenire in modo tale che soprattutto i ceti meno abbienti ricevano il sostegno del sistema pubblico e quindi del governo". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando degli aumenti delle tariffe del gas e della benzina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA