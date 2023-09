Semifinale Us Open sospesa per protesta ambientalisti

La semifinale di singolare femminile degli US Open tra Coco Gauff e Karolina Muchova è stata interrotta a causa di una protesta da degli ambientalisti.

Il match è stato fermato durante il secondo set quando un gruppo di manifestanti all'Arthur Ashe Stadium ha iniziato a gridare "stop ai combustibili fossili". Gauff e Muchova hanno aspettato pazientemente sul campo per diversi minuti ma alla fine sono state costrette ad uscire. Gli spettatori della semifinale degli Us Open non hanno gradito la protesta degli ambientalisti e hanno risposto urlando "buttateli fuori". Al momento dell'interruzione il punteggio era di un set e un game nel secondo set a favore dell'americana Gauff. La partita è ripresa dopo 50 minuti.

L’incidente all'Arthur Ashe Stadium è l’ultimo di una serie di proteste da parte degli ambientalisti in tutto il mondo. A luglio, tre persone sono state arrestate dopo aver interrotto una partita a Wimbledon, spargendo coriandoli arancioni e pezzi di puzzle sul campo. A giugno, all'Ashes cricket Test tra Australia e Inghilterra al Lord's di Londra, due manifestanti del movimento 'Just Stop Oi' hanno fatto invasione di campo e hanno lanciato polvere arancione. Altre proteste di ecologisti sono avvenute durante il campionato mondiale di snooker e la finale di rugby della Premiership inglese. Lo stesso gruppo ha preso di mira partite del campionato di calcio inglese, la Premier League, e il Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, sempre in Gran Bretagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA