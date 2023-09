Nicolas Maduro sarà in Cina dall'8 al 14 settembre

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro visiterà la Cina da oggi a giovedì 14 settembre. "Su invito del presidente Xi Jinping, il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolas Maduro Moros, si recherà in visita di Stato in Cina dall'8 al 14 settembre", si legge in una nota della portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying.

Il presidente cinese, che ha deciso di saltare la riunione dei leader mondiali del G20 di New Delhi del 9-10 settembre, riceverà Maduro con cui Pechino ha stretti rapporti, malgrado il suo pesante isolamento internazionale. La Cina, tra i principali creditori di Caracas, ha appoggiato le proteste del Venezuela contro quelle che chiama interferenze straniere - a partire dalle sanzioni Usa - nel Paese latinoamericano, la cui economia è stata devastata per anni dalla crisi.

La vicepresidente venezuelana Delcy Eloina Rodriguez Gomez ha visitato Shanghai e Pechino in settimana, incontrando il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in una delle visite di più alto livello di funzionari di Caracas in Cina da anni.

"Cina e Venezuela hanno stretto un'amicizia indissolubile e ferrea, e la Cina sostiene con fermezza il Venezuela nella salvaguardia della sua indipendenza e dignità nazionale", ha commentato Wang. L'ultima visita in Cina di Maduro risale al 2018. Questa sarà la sua decima missione nel paese asiatico.





