La Cina considera i legami con il Venezuela "solidi come una roccia", nel giorno dell'arrivo del presidente del Paese latinoamericano, Nicolas Maduro. "La fiducia reciproca tra i due Paesi sta diventando solida e la cooperazione in vari campi è in continua espansione", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning.



