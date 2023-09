Perù: altro rimpasto di governo, cambiano sei ministri

La presidente peruviana Dina Boluarte ha svelato le modifiche a sei incarichi di gabinetto, in un inaspettato rimpasto di governo avvenuto a soli quattro mesi dall'ultima mossa del genere. Lo riportano i media locali.

Daniel Maurate è stato spostato dalla guida del Ministero della Giustizia e dei diritti umani - incarico che aveva assunto ad aprile - a quella del dicastero per la Promozione del lavoro e dell'occupazione. Al posto di Maurate è subentrato l'avvocato Eduardo Arana. Ana Maria Choquehuanca è la nuova ministra della Produzione al posto di Raúl Perez, passato alla guida del Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni. Jennifer Contreras ha prestato giuramento come ministro dello Sviluppo agrario e dell'irrigazione, in sostituzione di Nelly Paredes.

Miriam Ponce è subentrata al Ministero dell'Istruzione in sostituzione di Magnet Marquez, che si è dimesso martedì dopo che il presidente del Consiglio dei ministri Alberto Otarola ne aveva chiesto l'uscita.



