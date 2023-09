Onu, repressione schiaccia speranze democrazia in Birmania

- GIACARTA, 07 SET - Le speranze di un ritorno alla democrazia in Birmania sotto il governo dalla giunta sono schiacciate dalla "repressione sistematica" dei militari: lo ha dichiarato giovedì il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione di un vertice in Indonesia dove si sono incontrati Stati Uniti, Cina e leader regionali.

"La violenza brutale, l'aggravarsi della povertà e la repressione sistematica stanno schiacciando le speranze di un ritorno alla democrazia" in Birmania, ha dichiarato Guterres prima dei colloqui con l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean), di cui la Birmania è membro.



