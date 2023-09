Messico, Sheinbaum è candidata partito governo a presidenziali

L'ex sindaca di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, sarà la candidata del partito di governo alle elezioni presidenziali previste per giugno 2024, ha annunciato il ;;Movimento rigenerazione nazionale (Morena, sinistra).

Sheinbaum, 61 anni, avrà come principale rivale un'altra donna, la 60enne Xochitl Galvez, candidata di un Fronte di opposizione che riunisce tre partiti. Il Messico potrebbe quindi essere presieduto per la prima volta da una donna nel 2024.

Nelle primarie interne a Morena la Sheinbaum ha preceduto l'ex ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, che ha denunciato "irregolarità" nella consultazione.



